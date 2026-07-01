Méditer au MAH dans « Observatoires » #CHANGEMENT DE DATE#, Musée d’art et d’histoire, Genève
mercredi 12 août 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Méditer au MAH dans « Observatoires » #CHANGEMENT DE DATE# Mercredi 12 août, 09h00 Musée d’art et d’histoire
CHF 15.-, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T10:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T10:00:00+02:00
Méditer dans l’exposition « Observatoires », c’est accompagner l’artiste John M Armleder dans un univers de surprises, mises en relation, où le lâcher-prise ouvre de nouvelles perspectives sur la construction de notre réalité.
Découverte de l’exposition et pratique méditative à deux voix avec Erwan Tréguer, instructeur en Mindfulness, et une médiatrice culturelle
La séance a lieu dans l’exposition. Il n’y a pas de matériel à prévoir.
Attention! Cette séance a été déplacée au vendredi 21 août à 9h
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Bien-être au MAH
DR
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