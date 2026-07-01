Informations pratiques

Méditer au MAH dans « Observatoires » #CHANGEMENT DE DATE# Mercredi 12 août, 09h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T10:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T10:00:00+02:00

Méditer dans l’exposition « Observatoires », c’est accompagner l’artiste John M Armleder dans un univers de surprises, mises en relation, où le lâcher-prise ouvre de nouvelles perspectives sur la construction de notre réalité.

Découverte de l’exposition et pratique méditative à deux voix avec Erwan Tréguer, instructeur en Mindfulness, et une médiatrice culturelle

La séance a lieu dans l’exposition. Il n’y a pas de matériel à prévoir.

Attention! Cette séance a été déplacée au vendredi 21 août à 9h

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Bien-être au MAH

DR