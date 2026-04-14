Méditer au MAH : La palette des émotions, Musée d’art et d’histoire, Genève

Méditer au MAH : La palette des émotions Mardi 21 avril, 12h15 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T12:15:00+02:00 – 2026-04-21T13:15:00+02:00

Fin : 2026-04-21T12:15:00+02:00 – 2026-04-21T13:15:00+02:00

Dans une salle du musée riche en contrastes, nous explorerons la palette des émotions, que la pleine conscience nous invite à observer, que l’expérience soit de prime abord considérée comme agréable, avec risque d’attachement, ou désagréable, déclanchant nos mécanismes d’évitement… qu’il s’agira de simplement observer : tout un art!

Séance de méditation en pleine conscience à deux voix avec Erwan Tréguer, instructeur en Mindfulness et Murielle Brunschwig, médiatrice culturelle, pour un voyage au cœur du musée

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229220666439>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Bien-être au MAH

DR