Méditer au MAH – La patience, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Méditer au MAH – La patience Mardi 10 novembre, 12h15 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T12:15:00+01:00 – 2026-11-10T13:15:00+01:00

Fin : 2026-11-10T12:15:00+01:00 – 2026-11-10T13:15:00+01:00

Cultiver la patience, c’est reconnaître que certaines choses se déploient à leur propre rythme, à leur propre manière, et ne peuvent pas être accélérées. « J’observe mon souffle et reste silencieux. J’utilise la patience comme échelle pour monter sur le toit du bonheur » (Rûmî). » La patience sera au coeur de cette séance parmi les oeuvres du Musée.

Séance de méditation en pleine conscience avec le thérapeute Erwan Tréguer et Murielle Brunschwig, médiatrice culturelle, pour un voyage au coeur du musée.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « https://www.sophrologie-meditation.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Bien-être au MAH

DR