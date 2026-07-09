Meeting aérien Le Touquet Air Show Le Touquet-Paris-Plage
dimanche 27 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Meeting aérien Le Touquet Air Show
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Dimanche 27 septembre 2026 de 13h30 à 17h
Pour la 5ème année consécutive, le Touquet Air Show revient au Touquet-Paris-Plage. Une véritable fête aérienne qui permettra à tous de découvrir ou redécouvrir le monde de l’aviation. Un spectacle gratuit et ouvert à tous qui se déroulera sur le front de mer. Vous y retrouverez également un village composé de stands d’exposition, simulateur de vol, food trucks et buvette.
Au programme, 40 aéronefs de présentation
Morane Saulnier MS 733
Fouga Magister CM 170
North American T6 Safety Jogger Belgique
Patrouille North American T6
Mustang P51 UK
Piper US 44 Patrouille de 6 les oursons
Lancair Aircraft
Aviat Pitts Belgique
Vans RV8 Aircraft Patrouille acrobatique Team Raven UK
FALCON 10 M de la Marine Nationale
Airbus A400 M Tactical Display A.A.E
Alphajets de la Patrouille de France A.A.E
HAWK T1 Patrouille Red Arrows de la Royal AIR FORCE UK
Hélicoptère NH90 SAR de la Belgian Air Force
Hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale 35F basé à LFAT
Hélicoptère EC 145 D3 de la Gendarmerie Nationale
Hélicoptère AW159 Lynx Wildcat HMA.2 Black Cats de la Royal Air Force UK
Ambassadeurs parachutistes Phenix A.A.E .
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Meeting aérien Le Touquet Air Show Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Laury LEPRETRE
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage 21 juillet 2026
- Visites guidées Dans les coulisses du Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 23 juillet 2026
- Tournée des Plages Le Touquet-Paris-Plage 24 juillet 2026
- 350 CHORISTES CHANTENT BALAVOINE PALAIS DES CONGRES – SALLE MAURICE RAVEL Le Touquet Paris Plage 31 juillet 2026
- Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Le Touquet-Paris-Plage 1 août 2026