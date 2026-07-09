Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Meeting aérien Le Touquet Air Show

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Dimanche 27 septembre 2026 de 13h30 à 17h

Pour la 5ème année consécutive, le Touquet Air Show revient au Touquet-Paris-Plage. Une véritable fête aérienne qui permettra à tous de découvrir ou redécouvrir le monde de l’aviation. Un spectacle gratuit et ouvert à tous qui se déroulera sur le front de mer. Vous y retrouverez également un village composé de stands d’exposition, simulateur de vol, food trucks et buvette.

Au programme, 40 aéronefs de présentation

Morane Saulnier MS 733

Fouga Magister CM 170

North American T6 Safety Jogger Belgique

Patrouille North American T6

Mustang P51 UK

Piper US 44 Patrouille de 6 les oursons

Lancair Aircraft

Aviat Pitts Belgique

Vans RV8 Aircraft Patrouille acrobatique Team Raven UK

FALCON 10 M de la Marine Nationale

Airbus A400 M Tactical Display A.A.E

Alphajets de la Patrouille de France A.A.E

HAWK T1 Patrouille Red Arrows de la Royal AIR FORCE UK

Hélicoptère NH90 SAR de la Belgian Air Force

Hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale 35F basé à LFAT

Hélicoptère EC 145 D3 de la Gendarmerie Nationale

Hélicoptère AW159 Lynx Wildcat HMA.2 Black Cats de la Royal Air Force UK

Ambassadeurs parachutistes Phenix A.A.E .

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Meeting aérien Le Touquet Air Show Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Laury LEPRETRE