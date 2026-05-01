Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous Attelages du Grandvaux La Chaux-du-Dombief
Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous Attelages du Grandvaux La Chaux-du-Dombief jeudi 28 mai 2026.
La Chaux-du-Dombief
Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous
Attelages du Grandvaux 26 route de saint pierre La Chaux-du-Dombief Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Meeting Equi-handi aux Attelages du Grandvaux, le jeudi 28 mai 2026.
Une journée adaptée, avec plein d’ateliers OUVERTS à TOUS pansage, maniabilité à cheval à pied, attelage, voltige.
Personnes en situation de handicap, particuliers ou institutions, pensez à vous inscrire!
Fiche inscription et règlement de 20€/participant.
Informations et réservation au 06 80 53 48 16 earldelatanne@wanadoo.fr .
Attelages du Grandvaux 26 route de saint pierre La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 53 48 16 earldelatanne@wanadoo.fr
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English : Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous
L’événement Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX