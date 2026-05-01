Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous Attelages du Grandvaux La Chaux-du-Dombief

La Chaux-du-Dombief

Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous

Attelages du Grandvaux 26 route de saint pierre La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Meeting Equi-handi aux Attelages du Grandvaux, le jeudi 28 mai 2026.

Une journée adaptée, avec plein d’ateliers OUVERTS à TOUS pansage, maniabilité à cheval à pied, attelage, voltige.

Personnes en situation de handicap, particuliers ou institutions, pensez à vous inscrire!

Fiche inscription et règlement de 20€/participant.

Informations et réservation au 06 80 53 48 16 earldelatanne@wanadoo.fr .

Attelages du Grandvaux 26 route de saint pierre La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 53 48 16 earldelatanne@wanadoo.fr

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English : Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous

L’événement Meeting Equi-Handi Ateliers pour tous La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX