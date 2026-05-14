Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne

Bayonne

Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition

Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Quai Amiral Bergeret Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Baptêmes en Ferrari de 10h à 12h00 et de 14:30 à 17H00

Manifestation caritative organisée par le Lions Club de Bayonne, oeuvrer pour les enfants, en faveur des enfants malades, handicapés et ou défavorisés. .

Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Quai Amiral Bergeret Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 14 91 42 corinnelionsclubbayonne@hotmail.com

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English : Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition

L’événement Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne