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Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne

Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne

Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Bayonne dimanche 23 août 2026.

Lieu : Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit

Adresse : Quai Amiral Bergeret

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition

Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Quai Amiral Bergeret Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Baptêmes en Ferrari de 10h à 12h00 et de 14:30 à 17H00
Manifestation caritative organisée par le Lions Club de Bayonne, oeuvrer pour les enfants, en faveur des enfants malades, handicapés et ou défavorisés.   .

Square Gambetta, Quartier Saint-Esprit Quai Amiral Bergeret Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 14 91 42  corinnelionsclubbayonne@hotmail.com

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English : Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition

L’événement Meeting ferrari côte Basque organisé par lions club bayonne 17 ème édition Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne

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