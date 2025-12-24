Meeting Old School, Bretoncelles
Meeting Old School, Bretoncelles dimanche 24 mai 2026.
Meeting Old School
La Croix des Chênes Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Rassemblement de motos et voitures anciennes.
Pratique au gymnase de Bretoncelles, organisé par l’association Old School avec le soutien de la mairie de Bretoncelles. .
La Croix des Chênes Bretoncelles 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Meeting Old School
L’événement Meeting Old School Bretoncelles a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CdC Coeur du Perche