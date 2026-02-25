Fête du club des Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles

Fête du club des Écuries du Sagittaire

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Orne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Fête du club des Écuries du Sagittaire en association avec l’Étrier Bretoncelles. .

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr

English : Fête du club des Écuries du Sagittaire

