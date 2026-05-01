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Ateliers Afghan Box Bretoncelles

Ateliers Afghan Box Bretoncelles dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 17 Lieu-dit Le Bas de Jonville

Ville : 61110 Bretoncelles

Département : Orne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bretoncelles

Ateliers Afghan Box

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31 2026-06-20 2026-07-11 2026-08-15 2026-09-27

Découvrir un appareil argentique ancien et apprendre à le manipuler.

Ateliers sur inscription à la Galerie du Bout du Pré.   .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86  galerieduboutdupre@gmail.com

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English : Ateliers Afghan Box

L’événement Ateliers Afghan Box Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CdC Coeur du Perche

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