Bretoncelles

Ateliers photo floue

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-08-14

Découvrir le flou comme écriture photographique et expérimenter différentes techniques.

Ateliers avec Patricia Ragonneau à la Galerie du Bout du Pré.

Sur inscription. .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com

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English : Ateliers photo floue

L’événement Ateliers photo floue Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche