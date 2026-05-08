Bretoncelles

Ateliers photo débutants

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-09-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-07-13 2026-08-01 2026-09-10

Ateliers avec Philippe Hirsch à la Galerie du Bout du Pré, sur inscription.

Objectifs manipuler efficacement son appareil photo et comprendre comment faire des photos correctes. Appréhender utilement et efficacement les fonctions essentielles de son APN et réussir ses premières photos. .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com

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English : Ateliers photo débutants

L’événement Ateliers photo débutants Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CdC Coeur du Perche