Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy Médiathèque Le jardin des Mots Bretoncelles

Informations pratiques

Bretoncelles

Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy

Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre de l’exposition des créations botaniques de Nathalie Geoffroy à la médiathèque Le jardin des Mots au 22 place du Général de Gaulle, l’artiste propose un atelier herbier sur inscription auprès de la médiathèque. .

Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 25 27 biblio.bretoncelles@wanadoo.fr

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English : Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy

L’événement Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CdC Coeur du Perche