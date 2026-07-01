Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy Médiathèque Le jardin des Mots Bretoncelles
mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque Le jardin des Mots · Bretoncelles
Informations pratiques
Bretoncelles
Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy
Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre de l’exposition des créations botaniques de Nathalie Geoffroy à la médiathèque Le jardin des Mots au 22 place du Général de Gaulle, l’artiste propose un atelier herbier sur inscription auprès de la médiathèque. .
Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 25 27 biblio.bretoncelles@wanadoo.fr
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English : Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy
L’événement Atelier herbier avec Nathalie Geoffroy Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CdC Coeur du Perche
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