AGENDA · Bretoncelles
Fête communale de Bretoncelles Bretoncelles
samedi 18 juillet 2026 · Bretoncelles
Informations pratiques
Bretoncelles
Fête communale de Bretoncelles
Gymnase Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
19h30 restauration sur place sans réservation. Bal populaire de 21h à 1h30, feu d’artifice à 22h45.
Pratique au Gymnase La Croix des Chênes à Bretoncelles. .
Gymnase Bretoncelles 61110 Orne Normandie
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English : Fête communale de Bretoncelles
L’événement Fête communale de Bretoncelles Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche
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