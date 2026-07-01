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AGENDA · Bretoncelles

Fête communale de Bretoncelles Bretoncelles

samedi 18 juillet 2026 · Bretoncelles

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Gymnase
Ville
61110 Bretoncelles
Département
Orne
Tarif

Bretoncelles

Fête communale de Bretoncelles

Gymnase Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

19h30 restauration sur place sans réservation. Bal populaire de 21h à 1h30, feu d’artifice à 22h45.

Pratique au Gymnase La Croix des Chênes à Bretoncelles.   .

Gymnase Bretoncelles 61110 Orne Normandie  

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English : Fête communale de Bretoncelles

L’événement Fête communale de Bretoncelles Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche

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