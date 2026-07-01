Informations pratiques

Bretoncelles

Fête communale de Bretoncelles

Gymnase Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

19h30 restauration sur place sans réservation. Bal populaire de 21h à 1h30, feu d’artifice à 22h45.

Pratique au Gymnase La Croix des Chênes à Bretoncelles. .

Gymnase Bretoncelles 61110 Orne Normandie

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English : Fête communale de Bretoncelles

L’événement Fête communale de Bretoncelles Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche