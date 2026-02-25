Stages d’équitation Lieu-dit Montras Bretoncelles

Stages d’équitation

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13

Stages à destination des enfants, ados & adultes.

Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries du Sagittaire. .

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages d’équitation

L’événement Stages d’équitation Bretoncelles a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche