Atelier Polaroïd Bretoncelles
Atelier Polaroïd Bretoncelles samedi 6 juin 2026.
Bretoncelles
Atelier Polaroïd
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Réalisation de Polaroïd et création de son cadre.
Atelier sur inscription à la Galerie du Bout du Pré. .
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com
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English : Atelier Polaroïd
L’événement Atelier Polaroïd Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CdC Coeur du Perche
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