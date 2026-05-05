Bretoncelles

Atelier Polaroïd

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Réalisation de Polaroïd et création de son cadre.

Atelier sur inscription à la Galerie du Bout du Pré. .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com

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English : Atelier Polaroïd

L’événement Atelier Polaroïd Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CdC Coeur du Perche