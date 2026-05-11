Bretoncelles

Rock pour la donnette

Salle des fêtes Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L »APE de l’école de la Donnette de Bretoncelles vous donne rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle à la salle des fêtes !

Au programme une ambiance survoltée mêlant rock, pop et rap avec Outremesure28, Used et Avril Sur L’bitume.

Tarifs Pré-Vente 7€50, sur place 9€.

Les bénéfices permettront d’acheter du matériel pour l’école et d’aider au financement du voyage scolaire de cette année. .

Salle des fêtes Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 21 31 00 14 avrilsurbitume@gmail.com

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English : Rock pour la donnette

L’événement Rock pour la donnette Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CdC Coeur du Perche