Rock pour la donnette Bretoncelles
Rock pour la donnette Bretoncelles samedi 6 juin 2026.
Bretoncelles
Rock pour la donnette
Salle des fêtes Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L »APE de l’école de la Donnette de Bretoncelles vous donne rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle à la salle des fêtes !
Au programme une ambiance survoltée mêlant rock, pop et rap avec Outremesure28, Used et Avril Sur L’bitume.
Tarifs Pré-Vente 7€50, sur place 9€.
Les bénéfices permettront d’acheter du matériel pour l’école et d’aider au financement du voyage scolaire de cette année. .
Salle des fêtes Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 21 31 00 14 avrilsurbitume@gmail.com
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English : Rock pour la donnette
L’événement Rock pour la donnette Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CdC Coeur du Perche
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