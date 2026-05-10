Ateliers Rando-photo Bretoncelles
Ateliers Rando-photo Bretoncelles dimanche 7 juin 2026.
Bretoncelles
Ateliers Rando-photo
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-21 2026-07-18 2026-07-26 2026-08-02 2026-09-12 2026-09-20
Découvrir les paysages insolites autour de Bretoncelles.
Ces ateliers ont pour objectifs de travailler le regard photographique et le cadrage.
Ces ateliers s’adressent à tous à partir de 7 ans, ouverts aux débutants comme non débutants, équipés d’un smartphone ou d’un appareil photo.
Ateliers sur inscription à la Galerie du Bout du Pré. .
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com
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English : Ateliers Rando-photo
L’événement Ateliers Rando-photo Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche
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