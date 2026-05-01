Bretoncelles

Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-05-23

Quatorze photographes explorent le territoire insolite.

Loin de chercher l’extraordinaire dans des lieux lointains ou spectaculaires, les photographes réunis ici s’attachent à révéler l’étrangeté du quotidien. Un détail, une lumière, un cadrage inattendu suffisent à transformer le réel.

À travers cette exposition, une idée s’impose l’insolite n’est pas une propriété du monde, mais une manière de le regarder.

Pratique expo visible à la Galerie du bout du Pré au 17 lieu-dit le Bas de Jonville tous les week-ends de 14h à 18h ou sur rendez-vous en semaine Entrée libre. .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré

L’événement Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CdC Coeur du Perche