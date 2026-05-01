Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré Bretoncelles
Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré Bretoncelles samedi 23 mai 2026.
Bretoncelles
Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-05-23
Quatorze photographes explorent le territoire insolite.
Loin de chercher l’extraordinaire dans des lieux lointains ou spectaculaires, les photographes réunis ici s’attachent à révéler l’étrangeté du quotidien. Un détail, une lumière, un cadrage inattendu suffisent à transformer le réel.
À travers cette exposition, une idée s’impose l’insolite n’est pas une propriété du monde, mais une manière de le regarder.
Pratique expo visible à la Galerie du bout du Pré au 17 lieu-dit le Bas de Jonville tous les week-ends de 14h à 18h ou sur rendez-vous en semaine Entrée libre. .
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86
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English : Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré
L’événement Voyons-voir Exposition photographique à la Galerie du bout du Pré Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CdC Coeur du Perche
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