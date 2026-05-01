Bretoncelles

Vente de vêtements et linge de maison seconde main

Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-23 2026-06-13

L’association Bretoncelles, Patrimoine & Nature organise une vente de vêtements et de linge de maison (seconde main) les samedis 09 et 23 mai et le samedi 13 juin de 9h à 13h sous la halle du village.

La recette sera consacrée à la préservation et à mise en valeur du patrimoine communal. .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

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English : Vente de vêtements et linge de maison seconde main

L’événement Vente de vêtements et linge de maison seconde main Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CdC Coeur du Perche