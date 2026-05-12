Concert Festival Nomade du Perche Bretoncelles
Concert Festival Nomade du Perche Bretoncelles dimanche 14 juin 2026.
Bretoncelles
Concert Festival Nomade du Perche
Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dans le cadre du Festival Nomade du Perche, Argusan vous propose de découvrir la musique traditionnelle mongole.
Pratique en l’église, en partenariat avec la commune de Bretoncelles. .
Bretoncelles 61110 Orne Normandie
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English : Concert Festival Nomade du Perche
L’événement Concert Festival Nomade du Perche Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CdC Coeur du Perche
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