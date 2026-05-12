Bretoncelles

Concert Festival Nomade du Perche

Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre du Festival Nomade du Perche, Argusan vous propose de découvrir la musique traditionnelle mongole.

Pratique en l’église, en partenariat avec la commune de Bretoncelles. .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

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English : Concert Festival Nomade du Perche

L’événement Concert Festival Nomade du Perche Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CdC Coeur du Perche