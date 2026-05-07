Bretoncelles

Ateliers Cyanotype

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-23 2026-09-13

Ateliers avec Philippe Hirsch à la Galerie du Bout du Pré.

À partir de 8 ans, sur inscription.

Découvrir un procédé ancien, créatif et ludique. .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Cyanotype

L’événement Ateliers Cyanotype Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche