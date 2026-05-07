Ateliers Cyanotype Bretoncelles
Ateliers Cyanotype Bretoncelles samedi 25 juillet 2026.
Bretoncelles
Ateliers Cyanotype
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-23 2026-09-13
Ateliers avec Philippe Hirsch à la Galerie du Bout du Pré.
À partir de 8 ans, sur inscription.
Découvrir un procédé ancien, créatif et ludique. .
17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86 galerieduboutdupre@gmail.com
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English : Ateliers Cyanotype
L’événement Ateliers Cyanotype Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche
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