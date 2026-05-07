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Ateliers Cyanotype Bretoncelles

Ateliers Cyanotype Bretoncelles samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 17 Lieu-dit Le Bas de Jonville

Ville : 61110 Bretoncelles

Département : Orne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bretoncelles

Ateliers Cyanotype

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-23 2026-09-13

Ateliers avec Philippe Hirsch à la Galerie du Bout du Pré.

À partir de 8 ans, sur inscription.

Découvrir un procédé ancien, créatif et ludique.   .

17 Lieu-dit Le Bas de Jonville Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 03 27 22 86  galerieduboutdupre@gmail.com

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English : Ateliers Cyanotype

L’événement Ateliers Cyanotype Bretoncelles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche

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