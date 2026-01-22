Sortie nature

Bretoncelles Orne

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16

2026-08-16

Assieds-toi et regarde les criquets chanter !

Rendez-vous à l’entrée de l’Espace Naturel Sensible.

Sortie animée par Aurélien Cabaret (bénévole de l’AFFO).

Inscription par SMS au 06 35 91 01 61. .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 35 91 01 61

