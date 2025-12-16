Vide-greniers Bretoncelles
Vide-greniers Bretoncelles dimanche 5 juillet 2026.
Vide-greniers
Autour de la place et dans les rues Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide-greniers place de l’église et dans les rues autour du centre bourg.
Organisé par l’ Association Bretoncelloise Education et Loisirs. .
Autour de la place et dans les rues Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 21 45
English : Vide-greniers
