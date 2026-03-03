Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc
Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc samedi 14 mars 2026.
Méga Loto
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Méga loto organisé par les Pompiers de l’Autize.
Cartes cadeaux Leclerc jusqu’à 400€, loto perso, tombola, cagnotte évolutive… .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
L’événement Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine