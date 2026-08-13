Mégalithes du Trégor Quand les pierres racontent la préhistoire Kermassac’h Lanmodez

Informations pratiques

Lanmodez

Mégalithes du Trégor Quand les pierres racontent la préhistoire

Kermassac’h Chapelle Notre-Dame de Kermassac’h Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir les richesses du patrimoine mégalithique du Trégor à l’occasion de l’exposition Mégalithes du Trégor.

Quand les pierres racontent la Préhistoire .

Conférence le 18/09.

Visites commentées et animations jeune public. .

Kermassac’h Chapelle Notre-Dame de Kermassac’h Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64

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English :

L’événement Mégalithes du Trégor Quand les pierres racontent la préhistoire Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose