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AGENDA · Lanmodez

Mégalithes du Trégor Quand les pierres racontent la préhistoire Kermassac’h Lanmodez

samedi 19 septembre 2026 · Kermassac'h · Lanmodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Kermassac'h
Adresse
Chapelle Notre-Dame de Kermassac'h
Ville
22610 Lanmodez
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanmodez

Mégalithes du Trégor Quand les pierres racontent la préhistoire

Kermassac’h Chapelle Notre-Dame de Kermassac’h Lanmodez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir les richesses du patrimoine mégalithique du Trégor à l’occasion de l’exposition Mégalithes du Trégor.
Quand les pierres racontent la Préhistoire .
Conférence le 18/09.
Visites commentées et animations jeune public.   .

Kermassac’h Chapelle Notre-Dame de Kermassac’h Lanmodez 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64 

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English :

L’événement Mégalithes du Trégor Quand les pierres racontent la préhistoire Lanmodez a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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