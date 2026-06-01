Val-de-Scie

Mehari 2cv Club de Normandie

Stade de foot Mesnil-Sauval Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Le 27ème rassemblement du Méhari 2CV Club de Normandie arrive vite !

Pré-inscription recommandée avant le 07/06/2026 avec votre règlement afin de faciliter l’organisation (possibilité de s’inscrire sur place aussi)

Une plaque offerte aux 100 premiers véhicules inscrits !

Au programme rallye, balades, régalade, soirée DJ, déguisements et bonne ambiance tout le week-end

Thème 2026

Femmes déguisées en homme & hommes déguisés en femme

Alors sortez vos 2CV, Méhari et dérivés, préparez vos plus beaux déguisements et rejoignez nous pour un week-end inoubliable .

Stade de foot Mesnil-Sauval Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 23 52 46 mehari2cvclubdenormandie@yahoo.fr

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English : Mehari 2cv Club de Normandie

L’événement Mehari 2cv Club de Normandie Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terroir de Caux