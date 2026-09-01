Méhari Club Journées Européennes du Patrimoine 2026 Quartier du Brégadan Cassis
vendredi 18 septembre 2026 · Quartier du Brégadan · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Méhari Club Journées Européennes du Patrimoine 2026
Vendredi 18 septembre 2026 de 9h30 à 11h. Quartier du Brégadan 2CV Méhari Club Cassis Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-18 11:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans les ateliers du 2CV Méhari Club à Cassis.
Gratuite, cette visite vous mènera au cœur des ateliers restauration/rénovation des 2CV et Méhari à la fois thermique et électrique, de l’atelier rénovation de moteur/boite de vitesses, de l’atelier sellerie, de l’atelier ferronnerie et dans la logistique.
Groupe de 20 personnes maximum.
Inscription obligatoire clara@mehariclub.com
Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite. .
Quartier du Brégadan 2CV Méhari Club Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 07 68 clara@mehariclub.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday, September 18, at 9:30 a.m., come discover a piece of Citroën’s automotive history through a 1.5-hour guided tour of the 2CV Méhari Club’s workshops in Cassis.
L’événement Méhari Club Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis
À voir aussi à Cassis (Bouches-du-Rhône)
- Marché Potier de Cassis Cassis 12 septembre 2026
- Even Crea présente Les créateurs de K6 Arts Cassis 13 septembre 2026
- Visite 2CV Méhari Club Cassis, 2CV Méhari Club Cassis, Cassis 18 septembre 2026
- Fondation Camargo Journées Européennes du Patrimoine 2026 Fondation Camargo Cassis 19 septembre 2026
- Exposition de peintures par la société des peintres cassidains Cassis 19 septembre 2026