Méhari Club Journées Européennes du Patrimoine 2026 Quartier du Brégadan Cassis

Informations pratiques

Cassis

Méhari Club Journées Européennes du Patrimoine 2026

Vendredi 18 septembre 2026 de 9h30 à 11h. Quartier du Brégadan 2CV Méhari Club Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-18 11:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans les ateliers du 2CV Méhari Club à Cassis.

Gratuite, cette visite vous mènera au cœur des ateliers restauration/rénovation des 2CV et Méhari à la fois thermique et électrique, de l’atelier rénovation de moteur/boite de vitesses, de l’atelier sellerie, de l’atelier ferronnerie et dans la logistique.



Groupe de 20 personnes maximum.



Inscription obligatoire clara@mehariclub.com



Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite. .

Quartier du Brégadan 2CV Méhari Club Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 07 68 clara@mehariclub.com

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English :

On Friday, September 18, at 9:30 a.m., come discover a piece of Citroën’s automotive history through a 1.5-hour guided tour of the 2CV Méhari Club’s workshops in Cassis.

L’événement Méhari Club Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis