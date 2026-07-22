UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Meilhan-sur-Garonne

Meilhan fait son CINÉMA Au Clair de Lune Théâtre de Verdure (derrière la MTL) Meilhan-sur-Garonne

lundi 27 juillet 2026 · Théâtre de Verdure (derrière la MTL) · Meilhan-sur-Garonne

Meilhan fait son CINÉMA Au Clair de Lune Théâtre de Verdure (derrière la MTL) Meilhan-sur-Garonne

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Théâtre de Verdure (derrière la MTL)
Adresse
Allée du Docteur Gabourin
Ville
47180 Meilhan-sur-Garonne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Meilhan-sur-Garonne

Meilhan fait son CINÉMA Au Clair de Lune

Théâtre de Verdure (derrière la MTL) Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:30:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

MEILHAN fait son cinéma au clair de lune
Rendez vous pour la projection plein air Marsupilami à la tombée de la nuit vers 21 h 30   .

Théâtre de Verdure (derrière la MTL) Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 30 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Meilhan fait son CINÉMA Au Clair de Lune Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne

À voir aussi à Meilhan-sur-Garonne (Lot-et-Garonne)