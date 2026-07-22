Meilhan fait son CINÉMA Au Clair de Lune Théâtre de Verdure (derrière la MTL) Meilhan-sur-Garonne

lundi 27 juillet 2026 · Théâtre de Verdure (derrière la MTL) · Meilhan-sur-Garonne

Informations pratiques

Meilhan-sur-Garonne

Meilhan fait son CINÉMA Au Clair de Lune

Théâtre de Verdure (derrière la MTL) Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

MEILHAN fait son cinéma au clair de lune

Rendez vous pour la projection plein air Marsupilami à la tombée de la nuit vers 21 h 30 .

Théâtre de Verdure (derrière la MTL) Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 30 04

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English :

L’événement Meilhan fait son CINÉMA Au Clair de Lune Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne