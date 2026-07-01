Informations pratiques

Meilhan-sur-Garonne

Marché des Producteurs de Pays

Place d’Armes Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

C’est sur la place d’Armes, que tous les mercredis de l’été, les Producteurs de Pays vous permettront de profiter d’un repas festif. Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas.

En aval de Marmande et sur la rive droite du canal latéral, Meilhan et ses ruelles tortueuses déclinent 700 ans d’histoire et promettent des promenades savoureuses au cœur du village.

C’est sur la place d’Armes, que tous les mercredis de l’été, du 1er juillet au 26 août, les Producteurs de Pays vous permettront de profiter d’un repas festif.

Le principe est simple, vous choisissez selon votre envie chez différents producteurs et ainsi vous composez votre repas.

Bon appétit ! .

Place d’Armes Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 18 58

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English : Marché des Producteurs de Pays

It is on the Place d’Armes, that every Wednesday of the summer, the Producteurs de Pays will allow you to enjoy a festive meal. The principle is simple, you choose according to your desire in different producers and so you compose your meal.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne