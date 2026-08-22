Informations pratiques

Le Vigen

Méli Mélo de la Briance

Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

L’association Graines de culture de la Briance vous donne rendez-vous pour l’édition 2026 de Méli Mélo de la Briance, une journée placée sous le signe de la lecture et des échanges culturels.

Au programme

• 10h ouverture de Méli Mélo

• 11h inauguration et remise du Prix de la Briance

• 15h conférence de l’historien Vincent Brousse Jean-Baptiste Boudeau, un épicier photographe . De 1900 à 1924, il photographie la vie quotidienne du Limousin lors de ses tournées d’épicier.

• 16h dictée d’autrefois, pour tester son orthographe dans une ambiance ludique et nostalgique.

Découvrez également l’exposition des photos de Jean-Baptiste Boudeau dans la salle polyvalente. Une quarantaine d’auteurs seront présents pour présenter leurs ouvrages et échanger avec le public romans, essais, littérature jeunesse et bandes dessinées. .

Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 26 48 88 grainesdeculturebriance@gmail.com

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English : Méli Mélo de la Briance

L’événement Méli Mélo de la Briance Le Vigen a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole