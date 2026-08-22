Méli Mélo de la Briance Le Vigen
dimanche 27 septembre 2026 · Le Vigen
Informations pratiques
Le Vigen
Méli Mélo de la Briance
Le Vigen Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association Graines de culture de la Briance vous donne rendez-vous pour l’édition 2026 de Méli Mélo de la Briance, une journée placée sous le signe de la lecture et des échanges culturels.
Au programme
• 10h ouverture de Méli Mélo
• 11h inauguration et remise du Prix de la Briance
• 15h conférence de l’historien Vincent Brousse Jean-Baptiste Boudeau, un épicier photographe . De 1900 à 1924, il photographie la vie quotidienne du Limousin lors de ses tournées d’épicier.
• 16h dictée d’autrefois, pour tester son orthographe dans une ambiance ludique et nostalgique.
Découvrez également l’exposition des photos de Jean-Baptiste Boudeau dans la salle polyvalente. Une quarantaine d’auteurs seront présents pour présenter leurs ouvrages et échanger avec le public romans, essais, littérature jeunesse et bandes dessinées. .
Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 26 48 88 grainesdeculturebriance@gmail.com
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English : Méli Mélo de la Briance
L’événement Méli Mélo de la Briance Le Vigen a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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