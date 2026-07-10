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Mélissa Laveaux Salle Paul-Fort Nantes

jeudi 3 décembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Mélissa Laveaux Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 21€ à 26€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 21€ à 26€ Tout public 

Entre souvenirs d’enfance, rituels et exorcismes, les voix de Mélissa et de sa soeur Cassandre se répondent sur l’album, tissant un lien entre mémoire et fantômes. Composé avec son entourage musical et des invités, l’album mêle pop indé, fingerpicking psychédélique et influences rock latino, en créant une atmosphère à la fois inquiétante et délicate. Chaque morceau est un exutoire, un dialogue avec les esprits et une exploration du corps confronté à la vulnérabilité et au handicap. À travers des références littéraires et des engagements politiques, Mélissa transforme sa sensibilité en force artistique : composer avec ses fragilités devient son arme ultime, offrant une musique intime, engagée et puissante.En coproduction avec Pannonica

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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