Mélissa Laveaux Salle Paul-Fort Nantes
jeudi 3 décembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 21€ à 26€ Tout public
Entre souvenirs d’enfance, rituels et exorcismes, les voix de Mélissa et de sa soeur Cassandre se répondent sur l’album, tissant un lien entre mémoire et fantômes. Composé avec son entourage musical et des invités, l’album mêle pop indé, fingerpicking psychédélique et influences rock latino, en créant une atmosphère à la fois inquiétante et délicate. Chaque morceau est un exutoire, un dialogue avec les esprits et une exploration du corps confronté à la vulnérabilité et au handicap. À travers des références littéraires et des engagements politiques, Mélissa transforme sa sensibilité en force artistique : composer avec ses fragilités devient son arme ultime, offrant une musique intime, engagée et puissante.En coproduction avec Pannonica
Salle Paul-Fort Nantes 44000
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