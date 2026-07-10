Mélissa Laveaux Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 21€ à 26€ Tout public

Entre souvenirs d’enfance, rituels et exorcismes, les voix de Mélissa et de sa soeur Cassandre se répondent sur l’album, tissant un lien entre mémoire et fantômes. Composé avec son entourage musical et des invités, l’album mêle pop indé, fingerpicking psychédélique et influences rock latino, en créant une atmosphère à la fois inquiétante et délicate. Chaque morceau est un exutoire, un dialogue avec les esprits et une exploration du corps confronté à la vulnérabilité et au handicap. À travers des références littéraires et des engagements politiques, Mélissa transforme sa sensibilité en force artistique : composer avec ses fragilités devient son arme ultime, offrant une musique intime, engagée et puissante.En coproduction avec Pannonica

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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