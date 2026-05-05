MÉLOMANIA [House/Minimal], Brasserie d’Orville, Louvres

MÉLOMANIA [House/Minimal] Samedi 9 mai, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T01:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T01:00:00+02:00

C’est reparti pour une troisième nuit électro emmenée par Melomania ! BPM qui claquent, pintes bien fraîches et dancefloor en plein air : tout est réuni pour une nouvelle soirée qui s’annonce déjà bien intense.

Le collectif Melomania revient pour une troisième édition toujours plus affûtée ! Attends-toi à une sélection house & minimal calibrée pour te faire danser sans relâche jusqu’à la fermeture. Une énergie collective, du groove et une ambiance qui monte crescendo toute la nuit.

Line-up, horaires précis et surprises dévoilés très bientôt, restez branchés !

️ Cuisine de comptoir et assiettes à partager dispo à partir de 18 h 30 pour recharger entre deux passages sur le dancefloor.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ CONCERT À 20 H

Comme toujours, profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu.

Force, Houblon & Bonne vibe ! CheerZ !

MELOMANIA #3 [House/Minimal]

Samedi 9 mai

De 16 h à 1 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/98IJBJrFy »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

C’est reparti pour une troisième nuit électro emmenée par Melomania ! BPM qui claquent, pintes bien fraîches et dancefloor en plein air : tout est réuni pour une nouvelle soirée qui s’annonce déjà bie