Rouge ! avec l’artiste Pierre Genouvrier, ARCHÉA, Louvres

Rouge ! avec l’artiste Pierre Genouvrier Samedi 23 mai, 17h00 ARCHÉA Val-D’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Pierre Genouvrier est un artiste plasticien dont le travail aborde la question des empreintes, des traces archéologiques et paléontologiques, à travers le dessin, la sculpture. À l’occasion de l’exposition Rouge ! Archéologie d’une couleur, il a pu exposer ses oeuvres dans trois écoles et mener un travail de médiation artistique avec sept classes d’élémentaire de Garges-lès-Gonesse autour du thème de l’archéologie et de la couleur rouge. De l’individuel à la réalisation collective, chaque élève a pu réaliser un élément de pavage de plusieurs carreaux en céramique impliquant un motif singulier issu des objets collectés et de la cartographie du territoire.

ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres, France Louvres 95380 Val-D’Oise Île-de-France 0134090102 https://archea.roissypaysdefrance.fr/ Dans son exposition permanente près de 750 objets sont exposés au sein d’une présentation vivante et interactive proposant bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes. Issus de 87 sites archéologiques, ils sont les témoins de l’implantation humaine et de la vie quotidienne sur ce territoire, de la préhistoire au XVIIIe siècle. Parmi ces collections sont notamment exposées quelques remarquables tombes à char gauloises du Val d’Oise, les prestigieuses sépultures mérovingiennes de la nécropole de Saint-Rieul, les productions céramiques millénaires des potiers de la vallée de l’Ysieux ou encore la girouette du château d’Orville assiégé et détruit en 1438 et les collections céramiques millénaires découvertes dans la vallée de l’Ysieux.

La classe, l’œuvre !

CA Roissy Pays de France / ARCHÉA / Photo J.-Y. Lacôte