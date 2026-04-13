Visites guidées de l’exposition permanente d’ARCHÉA, Archéa, Louvres

Visites guidées de l’exposition permanente d’ARCHÉA Samedi 23 mai, 19h00 Archéa Val-d’Oise

Départs de visites réguliers en fonction de l’affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des visites pour (re)découvrir l’histoire du Pays de France à travers ses objets archéologiques. Visites guidées ouvertes à toute la famille en compagnie d’un médiateur d’ARCHÉA. Des livrets-jeux sont mis à disposition des enfants.

Archéa 56 Rue de Paris, 95380 Louvres, France Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France +33134090102 https://archea.roissypaysdefrance.fr/ Dans son exposition permanente près de 780 objets sont exposés au sein d’une présentation vivante et interactive proposant bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes. Issus de 90 sites archéologiques, ils sont les témoins de l’implantation humaine et de la vie quotidienne sur ce territoire, de la Préhistoire au XVIIIe siècle. Parmi ces collections sont notamment exposées quelques remarquables tombes à char gauloises du Val d’Oise, les prestigieuses sépultures mérovingiennes de la nécropole de Saint-Rieul ou encore la girouette du château d’Orville assiégé et détruit en 1438 et les collections céramiques millénaires découvertes dans la vallée de l’Ysieux.

Des visites pour (re)découvrir l’histoire du Pays de France à travers ses objets archéologiques. Visites guidées ouvertes à toute la famille en compagnie d’un médiateur d’ARCHÉA. Des livrets-jeux son…

JY Lacôte – ARCHÉA Roissy Pays de France