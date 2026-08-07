Melus Moudez Balade découverte végétale autour du Bourg Ouessant
vendredi 7 août 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Melus Moudez Balade découverte végétale autour du Bourg
Stang Ar Glan Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:45:00
fin : 2026-08-07 20:15:00
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous à la brasserie Kailhoù pour le départ de la balade, sur inscription.
Suivi d’un moment partagé autour d’un verre à la brasserie pour celles & ceux qui le souhaitent !
Tarif participation libre & consciente .
Stang Ar Glan Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16
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English :
L’événement Melus Moudez Balade découverte végétale autour du Bourg Ouessant a été mis à jour le 2026-08-01 par OT OUESSANT
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