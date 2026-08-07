Informations pratiques

Ouessant

Melus Moudez Balade découverte végétale autour du Bourg

Stang Ar Glan Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:45:00

fin : 2026-08-07 20:15:00

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous à la brasserie Kailhoù pour le départ de la balade, sur inscription.

Suivi d’un moment partagé autour d’un verre à la brasserie pour celles & ceux qui le souhaitent !

Tarif participation libre & consciente .

Stang Ar Glan Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16

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English :

L’événement Melus Moudez Balade découverte végétale autour du Bourg Ouessant a été mis à jour le 2026-08-01 par OT OUESSANT