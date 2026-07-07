Informations pratiques

Ouessant

Melus Moudez Balade environnement et traditions ouessantines

Porz Goret Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous à Porz Goret pour le départ de la balade, sur inscription. .

Porz Goret Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Melus Moudez Balade environnement et traditions ouessantines Ouessant a été mis à jour le 2026-06-29 par OT OUESSANT