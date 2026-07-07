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AGENDA · Ouessant

Melus Moudez Balade environnement et traditions ouessantines Ouessant

samedi 11 juillet 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Porz Goret
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Melus Moudez Balade environnement et traditions ouessantines

Porz Goret Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Rendez-vous à Porz Goret pour le départ de la balade, sur inscription.   .

Porz Goret Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16 

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English :

L’événement Melus Moudez Balade environnement et traditions ouessantines Ouessant a été mis à jour le 2026-06-29 par OT OUESSANT

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