AGENDA · Ouessant
Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques Ouessant
dimanche 30 août 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques
Kerber Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30 16:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Rendez-vous à la chapelle de Kerber pour le départ de la balade, sur inscription.
Tarif participation libre & consciente .
Kerber Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16
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English :
L’événement Melus Moudez Balade magie des plantes et plantes magiques Ouessant a été mis à jour le 2026-08-22 par OT OUESSANT
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