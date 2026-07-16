Même pas mort, Salle Le Vallon, Landivisiau

Informations pratiques

Même pas mort Mercredi 12 mai 2027, 14h30 Salle Le Vallon Finistère

Tarif D

Normal 11 €

Réduit 9 €

Jeune 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-12T14:30:00+02:00 – 2027-05-12T15:30:00+02:00

Fin : 2027-05-12T14:30:00+02:00 – 2027-05-12T15:30:00+02:00

Bienvenue sur la planète Trappist-1-d, exoplanète située à 40 années-lumière de notre belle Terre. Là les règles de vie sont différentes, les esprits voyagent et le temps semble avoir une autre dimension. C’est là que vit Goa. Goa est une enfant curieuse. Elle adore faire des expériences et découvrir le monde, avec la complicité de sa Grand-Mère, la très vieille et très savante Aïa.

Mais voilà que la mort brutale d’Aïa vient chambouler la vie de la jeune héroïne. Goa passe du rire aux larmes, s’adonne à la contemplation et aux questionnements. Elle va alors faire une découverte qui va bouleverser tout son peuple, perçant un des plus grands mystères de la vie : et si la mort n’était pas ce qu’on imagine ? Comment comprendre, comment envisager cet étrange passage vers l’inconnu ?

Il y a les mots, mais il y a aussi la musique et les images qui accompagnent l’évasion mentale, aident à l’au-revoir et libèrent les émotions. La composition musicale, au service du récit, nourrie d’improvisations et de chants, fait appel à la guitare, la clarinette et l’électronique.

Une aventure très humaine, qui fait voyager les spectateurs avec philosophie.

Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Une odyssée musicale et philosophique qui invite à regarder la vie autrement voyage et à apprivoiser l’un des plus grands mystères de la vie.