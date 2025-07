MEMENTO Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Memento marque un retour aux sources de MazelFreten l’union du hip-hop et de l’électro. Liés par leur amour de la danse, Laura Defretin et Brandon Masele placent le mouvement au cœur d’un message d’unité, d’espoir et de transformation. Portée par six interprètes venus de France, de Chine, du Portugal, d’Espagne et de Russie — trois danseurs électro et trois danseuses hip-hop — Memento célèbre l’élan vital, l’intuition, la poésie et la puissance du collectif. L’alliance des esthétiques, la rencontre des genres, des corps et des cultures nous entraînent dans une rêverie lumineuse, pleine d’espoir, résolument tournée vers l’avenir. Une expérience poétique et vivifiante, tout en énergie ! .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

