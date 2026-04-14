Memento Mori, Théâtre des Grottes, Genève
Memento Mori, Théâtre des Grottes, Genève samedi 2 mai 2026.
Memento Mori Samedi 2 mai, 21h00 Théâtre des Grottes
10CHF Tarif Plein, 8CHF Tarif Réduit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00
CHICAGO, 1962.
Un détective privé à son bureau ivre, attendant une enquête à se mettre sous la dent.
Son sommeil est agité, il repense à sa dernière enquête où il a dû assassiner le maire de New York.La cigarette encore fumante, il se réveil et balaye son bureau de son avant bras. Tout vole et se fracasse contre le mur. a-t-il fait le bon choix ?On toque à la porte, un parfum doux et enivrant se dégage.Peut-être une nouvelle affaire ?À moins que de vieilles connaissances de New York l’ont retrouvé…
Voici comment commence MEMENTO MORI. Tout le reste sera improvisé pour transporter le public dans un univers violent, dur, cru où les discriminations sont légion.
Une investigation qui ne laissera ni les comédien.es ni le public indemne…
Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève 1201 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/alp-impro/evenements/festival-serie-z-memento-mori »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/
Le film noir improvisé
Colletivo Beluga
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