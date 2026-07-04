Mémoire de fille La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Mémoire de fille

Mercredi 17 mars 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 18 au vendredi 19 mars 2027 à partir de 20h.

Dimanche 21 mars 2027 à partir de 16h.

Mardi 23 mars 2027 à partir de 20h.

Mercredi 24 mars 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 25 au samedi 27 mars 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 20:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-17 2027-03-18 2027-03-21 2027-03-23 2027-03-24 2027-03-25

L’adaptation du roman d’Annie Ernaux seule en scène, une femme revient sur ses premiers amours, sa première honte.

Eté 1958, Annie a 17 ans et rêve d’amour. Animatrice dans une colonie de vacances, elle s’éprend de H., le moniteur en chef. Mais leur première nuit est d’une grande violence. La jeune femme multiplie alors les aventures, en quête d’une liberté aussitôt refusée.









Veronika Bachfischer, Sarah Kohm et Elisa Leroy relèvent un défi adapter pour la scène le roman d’apprentissage d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Entre souvenirs de jeunesse et regard d’aujourd’hui, la comédienne Suzanne de Baecque, micro à la main, remonte le fil de la mémoire d’Annie Ernaux. Elle y mêle ses propres souvenirs, évoque sa propre honte de fille . Une trajectoire intime et universelle sur le désir des femmes face à l’impitoyable loi patriarcale.







D’après Annie Ernaux

Une création de Veronika Bachfischer, Sarah Kohm et Elisa Leroy

Avec Suzanne de Baecque et les voix de Lou Chauvain, Mélodie Richard, Elizabeth Mazev, Christine Guerdon .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An adaptation of Annie Ernaux’s novel: alone on stage, a woman reflects on her first loves and her first experience of shame.

L’événement Mémoire de fille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille