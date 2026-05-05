Mémoire d’un mineur en Matheysine, Chapelle Notre-Dame des Neiges, Susville

Mémoire d’un mineur en Matheysine Dimanche 20 septembre, 16h00 Chapelle Notre-Dame des Neiges Isère

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Puits’art invite Frédéric Michallet, né à La Mure d’Isère, pour présenter son premier roman Les balades d’Élie, un hommage au plateau matheysin. À travers l’histoire de Charlie et de son grand-père Élie, ancien mineur de fond, l’auteur nous emmène en 1984 sur les chemins de la Matheysine, où les souvenirs de vie ouvrière se transmettent au fil des balades. Une rencontre littéraire entre mémoire, territoire et émotion.

Chapelle Notre-Dame des Neiges 190 Route des Maquisards 38350 Susville Susville 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 81 00 84 http://ndamedesneiges.blogspot.fr Puits’ art réhabilite cette ancienne chapelle de mineurs, tout en y organisant depuis juin 2007 des rencontres autour de l’art contemporain.

Son objectif est de développer en ce lieu l’imagination et l’imaginaire et créer des liens en y associant les habitants de la Matheysine. RD 529

Car T92 arrêt Le Villaret

Journées européennes du patrimoine 2026

©Frédéric Michallet