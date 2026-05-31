Patrimoines, mémoire ouvrière et création artistique, Chapelle Notre-Dame des Neiges, Susville

Patrimoines, mémoire ouvrière et création artistique Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame des Neiges Isère

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Chapelle ouvre ses portes pour raconter une mémoire collective profondément ancrée dans l’histoire minière du plateau matheysin. Réhabilité par l’association Puits’art avec la participation des habitants, ce lieu emblématique renaît aujourd’hui comme un espace de rencontres entre patrimoine industriel, mémoire ouvrière et création artistique, témoignant de la richesse d’un passé minier toujours vivant.

Chapelle Notre-Dame des Neiges 190 Route des Maquisards 38350 Susville Susville 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 81 00 84 http://ndamedesneiges.blogspot.fr Puits’ art réhabilite cette ancienne chapelle de mineurs, tout en y organisant depuis juin 2007 des rencontres autour de l’art contemporain.

Son objectif est de développer en ce lieu l’imagination et l’imaginaire et créer des liens en y associant les habitants de la Matheysine. RD 529

Car T92 arrêt Le Villaret

La Chapelle ouvre ses portes pour raconter une mémoire collective profondément ancrée dans l’histoire minière du plateau matheysin. Réhabilité par l’association Puits’art avec la participation des ce…

©Puits’art