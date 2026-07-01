Observez les chauves-souris autour de l’étang du Crey, Espace naturel sensible des lacs et marais de Matheysine – marais du Crey, Susville

samedi 29 août 2026 · Espace naturel sensible des lacs et marais de Matheysine - marais du Crey · Susville

Informations pratiques

Observez les chauves-souris autour de l’étang du Crey Samedi 29 août, 19h30 Espace naturel sensible des lacs et marais de Matheysine – marais du Crey Isère

Animation gratuite proposée par le Département de l’Isère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:30:00+02:00

Avec la spécialiste Myrtille Bérenger, venez découvrir gratuitement la vie cachée des chauves-souris, petits animaux discrets, mystérieux et bien souvent menacés ! Munis de détecteurs nous pourrons même écouter ce que l’oreille humaine ne peut entendre !

Espace naturel sensible des lacs et marais de Matheysine – marais du Crey Susville Susville 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 81 05 71 »}]

Avec la spécialiste Myrtille Bérenger, venez découvrir gratuitement la vie cachée des chauves-souris.

R.Quesada