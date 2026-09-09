Mémoire et enjeux autour de l’ancienne usine Etirex Chromalox, 23 route de Château-Thierry, 02200 Bernoy-le-Château, Bernoy-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · 23 route de Château-Thierry, 02200 Bernoy-le-Château · Bernoy-le-Château
Informations pratiques
Mémoire et enjeux autour de l’ancienne usine Etirex Chromalox Samedi 19 septembre, 10h30 23 route de Château-Thierry, 02200 Bernoy-le-Château Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
De l’ancienne sucrerie du XIXème siècle, à l’usine Etirex-Chromalox, ce site emblématique de la mémoire ouvrière et industrielle du territoire s’apprête aujourd’hui à devenir un village de l’innovation sociale et durable. Visite du site et rencontre avec les acteurs d’hier et de demain, entre la mémoire des lieux et les nouveaux enjeux qui façonnent sa reconversion.
23 route de Château-Thierry, 02200 Bernoy-le-Château 23 route de Château-Thierry, 02200 Bernoy-le-Château Bernoy-le-Château 02200 Noyant-et-Aconin Aisne Hauts-de-France
De l’ancienne sucrerie du XIXème siècle, à l’usine Etirex-Chromalox, ce site emblématique de la mémoire ouvrière et industrielle du territoire s’apprête à devenir un village de l’innovation sociale.
©ville Soissons
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