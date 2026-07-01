Mémoires en tissu : à la découverte des coiffes et de leurs secrets, Espace culturel Coféa, Fresnay-sur-Sarthe

Informations pratiques

Mémoires en tissu : à la découverte des coiffes et de leurs secrets 19 et 20 septembre Espace culturel Coféa Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De la bonnette à la galette, en passant par la bise-moi vite, ces coiffes portées autrefois par les Sarthoises sont désormais les témoins d’une époque et d’une société aujourd’hui disparues.

Des lingères bénévoles seront présentes tout le week-end au musée pour donner des explications sur l’histoire des coiffes et sur les différentes techniques de restauration utilisées pour redonner un second souffle à ces petits chefs-d’œuvre.

Des jeux seront également mis à disposition des enfants pour découvrir de manière ludique l’histoire des coiffes (livret-jeux, coloriage, puzzle…).

Espace culturel Coféa 3 rue Saint-Sauveur 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

De la bonnette à la galette, en passant par la bise-moi vite, ces coiffes portées autrefois par les Sarthoises sont désormais les témoins d’une époque et d’une société aujourd’hui disparues.

© Musée de la coiffe