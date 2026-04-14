MÉMORIAL CÉLÉBRATION, Place du Commandant Cousteau, Nantes
MÉMORIAL CÉLÉBRATION, Place du Commandant Cousteau, Nantes samedi 9 mai 2026.
MÉMORIAL CÉLÉBRATION Samedi 9 mai, 12h00 Place du Commandant Cousteau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
L’association Tous Différents Célébration vous donne rendez-vous place du Commandant Cousteau pourune journée dédiée à la commémoration de l’abolition de l’esclavage avec une scène ouverte, des danses traditionnelles, concerts, cuisine du monde…
Place du Commandant Cousteau Place du Commandant Cousteau, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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