MÉMORIAL CÉLÉBRATION, Place du Commandant Cousteau, Nantes

MÉMORIAL CÉLÉBRATION Samedi 9 mai, 12h00 Place du Commandant Cousteau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

L’association Tous Différents Célébration vous donne rendez-vous place du Commandant Cousteau pourune journée dédiée à la commémoration de l’abolition de l’esclavage avec une scène ouverte, des danses traditionnelles, concerts, cuisine du monde…

Place du Commandant Cousteau Place du Commandant Cousteau, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes