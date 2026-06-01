Mémorial de Chièze inauguration et journée de découverte du site Mémorial de Chièze Araules samedi 27 juin 2026.

Araules

Mémorial de Chièze inauguration et journée de découverte du site

Mémorial de Chièze 205 route des Résistants Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout au long de la journée, des animations historiques avec la reconstitution d’une liaison radiographique, l’installation d’un camp de résistants, des expositions de matériels historiques, d’archives et de véhicules anciens.

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Mémorial de Chièze 205 route des Résistants Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 61 32 mairie.araules@wanadoo.fr

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English :

Throughout the day, there will be historical reenactments, including a reenactment of a radio communication link, the setting up of a resistance camp, and exhibits of historical equipment, archival materials, and vintage vehicles.

L’événement Mémorial de Chièze inauguration et journée de découverte du site Araules a été mis à jour le 2026-06-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire