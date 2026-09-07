Mémorial des martyrs de la Déportation – Visite libre, Mémorial des martyrs de la Déportation, Paris

Informations pratiques

Mémorial des martyrs de la Déportation – Visite libre 19 et 20 septembre Mémorial des martyrs de la Déportation Paris

Ouvert de 9h30 à 18h (dernière entrée 17h45), visites flash toute la journée sur demande. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du mémorial des martyrs de la Déportation

Visites flash sur demande

Erigé au cœur de Paris et inauguré en 1962, le mémorial est dédié à l’ensemble des déportés de France. Tout en symboles, ce lieu évocateur incite à la réflexion.

Le mémorial des martyrs de la Déportation sur l’Île de la Cité à Paris, voulu par l’association le Réseau du souvenir et confié à l’architecte Georges-Henri Pingusson, a été inauguré le 12 avril 1962 par le général de Gaulle.

Œuvre singulière, il suggère certains aspects caractéristiques du monde concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible. Impliquant le visiteur, le mémorial propose une déambulation et suscite recueillement.

Afin de renforcer la portée du mémorial et son impact auprès d’un large public, un parcours pédagogique complémentaire est inauguré en avril 1975. C’est ce parcours rénové au printemps 2016 que nous vous proposons de découvrir. Cette nouvelle muséographie, issue des derniers travaux historiques, permet d’étudier les singularités des différentes déportations tout en les réunissant dans l’hommage de la Nation.

Ouvert de 9h30 à 18h (dernière entrée 17h45), visites flash toute la journée sur demande.

Mémorial des martyrs de la Déportation 7 Quai de l’Archevêché, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France +33614675498 https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-des-martyrs-de-la-deportation Le mémorial des martyrs de la déportation, voulu par l’Association le Réseau du Souvenir, a été inauguré le 12 avril 1962 pour raconter les déportations depuis la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi l’œuvre de l’architecte Georges-Henri Pingusson, dans laquelle est proposée un cheminement de recueillement avec la tombe du déporté inconnu, mais aussi pédagogique par la présence d’une exposition permanente décrivant la vie dans les camps. Métro : CIté ou St-Michel ligne 4, Hôtel de Ville ou St-Paul ligne 1. RER : St-Michel Notre Dame ligne B et C.

Visite libre du mémorial des martyrs de la Déportation

©JessicaRedouane