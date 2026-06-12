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Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Ciap Lapurdum Bayonne

Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Ciap Lapurdum Bayonne

Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Ciap Lapurdum Bayonne mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Ciap Lapurdum

Adresse : 7 Rue des Gouverneurs

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste

Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 12:30:00
fin : 2026-07-28 14:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Une forêt mythique. Des animaux de tous horizons. Une menace silencieuse venue des humains. Saurez-vous survivre à la disparition des vôtres et découvrir les traîtres avant qu’il ne soit trop tard pour sauver la forêt-monde ? Inspiré du loup-garou.   .

Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34 

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English : Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste

L’événement Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne

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