Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Ciap Lapurdum Bayonne
Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Ciap Lapurdum Bayonne mardi 28 juillet 2026.
Bayonne
Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 12:30:00
fin : 2026-07-28 14:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Une forêt mythique. Des animaux de tous horizons. Une menace silencieuse venue des humains. Saurez-vous survivre à la disparition des vôtres et découvrir les traîtres avant qu’il ne soit trop tard pour sauver la forêt-monde ? Inspiré du loup-garou. .
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
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English : Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste
L’événement Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne
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