Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Ciap Lapurdum Bayonne mardi 28 juillet 2026.

Bayonne

Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste

Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 12:30:00

fin : 2026-07-28 14:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Une forêt mythique. Des animaux de tous horizons. Une menace silencieuse venue des humains. Saurez-vous survivre à la disparition des vôtres et découvrir les traîtres avant qu’il ne soit trop tard pour sauver la forêt-monde ? Inspiré du loup-garou. .

Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

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English : Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste

L’événement Menace en fôret un jeu de rôles naturaliste Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne